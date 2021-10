Andy Delort fête ses 30 ans, l'Algérie gâche la fête

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Ayant décidé de privilégier l'OGC Nice à l'équipe d'Algérie, Andy Delort s'est mis pas mal de monde à dos, et l'attaquant risque de s'en souvenir longtemps.

Entre Andy Delort et Djamel Belmadi, la rupture est totale, le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie n’ayant pas apprécié du tout que l’attaquant avait refusé de rejoindre les Fennecs pour le match contre le Niger, que la formation algérienne s’est imposée 6-1 face au Niger vendredi soir dans le cadre des qualifications pour le Mondial au Qatar. Avant ce match, et face au choix d’Andy Delort de privilégier l’OGC Nice, où il a signé lors du dernier mercato, Djamel Belmadi avait été impitoyable. « On a eu une discussion, ce genre de choses ne s’envoie pas par message et je lui ai signalé. Je ne vous dirai pas tout le contenu, cela a été très houleux, ça ne sert à rien de tout déballer sur la place publique. Je lui ai dit que ce n’est pas comme ça qu’on fait : « tu as affaire à une nation, un pays qui t’a ouvert les bras ». Je l’ai blâmé lui et son club », a précisé le sélectionneur algérien.

La victoire face au Niger ayant évité une prise de tête, Andy Delort doit désormais affronter une foule de supporters algériens, fous de rage face à l’attitude de celui qui avait tout fait pour être intégrer chez les Fennecs, avec qui il avait gagné la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 alors même qu'il venait d'obtenir le droit de jouer pour l'Algérie. Et même si l’attaquant niçois est coutumier du fait, il a déjà à dos les supporters caennais qui n’ont jamais digéré son comportement en 2016, et ceux de Montpellier n'ont pas non plus apprécié sa signature à Nice cet été, le calendrier n’a pas joué en sa faveur, c’est le moins que l’on puisse dire. Car ce samedi, l’OGC Nice a utilisé les réseaux sociaux afin de souhaiter un bon anniversaire à son attaquant, Andy Delort fêtant ses 30 ans. Le club azuréen ouvrait là les vannes à des commentaires pour le moins agressifs à l’encontre du buteur. Car du côté des supporters algériens, on ne veut plus entendre parler de l’ancien Montpelliérain et on l'a fait savoir.

Ayant choisi d’illustrer la photo d’Andy Delort avec l’Aigle niçois, un supporter algérien a envoyé un premier missile en répondant à Nice : « Faut enlever l’aigle et mettre un rat s’il vous plait ». Et le déluge ne faisait que commencer pour l’attaquant du Gym. « 6/1 sans toi avec bounedjah slimani mahrez fighouli et surtout le petit amoura... merci pour ta lâcheté », « Un petit homme, rien de plus », « Ce que Andy Delort a fait aux Algériens, c'est inqualifiable...une honte absolue, il n'y a rien de pire que de jouer avec le coeur des gens en matière d'équipe nationale et d'amour de la patrie, il y a un peuple et une histoire derrière, c'est pas une mission d'intérim », « Change encore ta bannière et retire International @LesVerts l’aventure est terminée pour toi ! », « Si c’était un vrai Algerien avec le nif il aurait du prendre la parole et expliquer ses choix mais comme pour Caen et Montpellier il garde le silence comme un lâche. J’aurai aimé qu’il like ne serais ce la victoire mais non rien », les messages se succèdent et témoignent du divorce clair et net entre les supporters algériens et Andy Delort.

Andy Delort peut-il jouer le Mondial 2022 avec l'Algérie ?

Il reste désormais si après la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il ne jouera pas avec l'Algérie en début d'année 2022 suite à une décision prise avec l'OGC Nice, Andy Delort peut éventuellement réintégrer la sélection nationale dans l'optique du Mondial 2022 au Qatar. Si l'on lit entre les lignes les propos de Djamel Belmadi, il se pourrait bien qu'entre l'attaquant azuréen et les Fennecs l'histoire soit déjà terminée, le coach algérien n'étant pas du genre à se laisser mener par le bout du nez et à se faire imposer des choix.