Algérie : Mahrez, Slimani, Ghoulam… Les victimes du coup de balai !

Avant même de disputer les deux derniers matchs des qualifications, l’Algérie sait déjà qu’elle ne participera pas au Mondial 2018 en Russie.

Autre certitude pour les Fennecs, le groupe va subir quelques changements lors du prochain rassemblement. En effet, pour le match des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Cameroun (7 octobre), sans enjeu donc, le sélectionneur Lucas Alcaraz a envoyé une liste élargie à sa Fédération (FAF) où les noms de cadres comme Riyad Mahrez, Islam Slimani, Faouzi Ghoulam et Nabil Bentaleb ne figurent pas. Conscient de la polémique à venir, la FAF a donné des explications sans citer les joueurs concernés.

« Après discussion et concertation, et compte tenu de la rareté des dates FIFA et, donc, du peu d’opportunités qui sont offertes pour découvrir de nouveaux talents, il a été décidé de tirer profit de la prochaine confrontation de la sélection algérienne face au Cameroun, le 7 octobre 2017 à Yaoundé, pour convoquer et voir à l’œuvre quelques nouveaux joueurs », peut-on lire dans un communiqué.

Mahrez et les autres pourront revenir

« Toutefois, cela ne signifie aucunement que les joueurs qui ne seront pas convoqués pour ce match sont définitivement écartés de la sélection. Tous les joueurs éligibles à la sélection algérienne, y compris ceux qui ne seront pas concernés par la prochaine confrontation, demeurent sélectionnables », a précisé la Fédération algérienne, même si l’on imagine que les joueurs écartés n’ont pas été choisis au hasard...