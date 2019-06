Affaire Neymar : L'accusatrice de moins en moins crédible

Dans : Foot Mondial.

Plus les jours passent, et plus la jeune femme qui accuse Neymar de viol a du mal à convaincre de la véracité des faits qui auraient été commis en mai dernier dans un hôtel parisien. Si la rencontre entre la star du PSG et Najila Trindade est indiscutable, et d'ailleurs Neymar ne l'a jamais contesté, la jeune femme commence à faire douter les enquêteurs, tant ses arguments varient au fil des jours. Et l'affaire de la tablette volée a jeté une ombre supplémentaire sur les accusations de viol, d'autant plus que Najila Trindade n'a toujours pas fourni à la police un téléphone censé contenir des documents à charge contre Neymar.

L'accusatrice s'était d'abord engagée à fournir le précieux téléphone à son avocat, lequel a renoncé à défendre la Brésilienne lorsque cette dernière l'a accusé d'avoir participé au vol à son domicile, puis c'est aux enquêteurs qu'elle avait promis de donner ce mobile de marque Samsung..et ces derniers n'ont rien vu venir. Interrogé par UOL, un avocat spécialisé dans ce genre de dossier affirme que cette attitude ne remet pas en cause totalement l'accusation de viol, mais qu'elle affaiblit considérablement la position de la jeune femme.