6 euros et un faux-passeport, la dernière frasque de Ronaldinho

Désormais retraité des terrains, Ronaldinho commence un autre match avec la justice brésilienne.

L’ancien meneur de jeu du FC Barcelone, du Milan AC ou du PSG est poursuivi pour des malversations financières et notamment des constructions effectuées dans une zone protégée sans accord des autorités. Pour avoir refusé de payer l’amende de plus de 2 ME, « Ronnie » s’est vu priver de ses passeports et interdit de quitter le pays, et ce depuis 2018. Il faut dire que lors de la condamnation, le champion du monde 2002 a présenté un compte en banque pour régler l’addition, mais avec seulement 6 euros dessus. Résultat, son passeport ne lui a toujours pas été rendu depuis.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi