UEFA : Réunion d'urgence le 1er avril pour gérer l'ingérable

L'UEFA a annoncé qu'une réunion allait avoir lieu ce mercredi afin d'étudier les modalités de la fin de saison des championnats nationaux, mais également des coupes européennes.

Prise dans la tourmente provoquée par l’épidémie de coronavirus, l’UEFA tente d’organiser les choses afin que la saison 2019-2020 de football puisse aller à son terme. Et c’est dans ce cadre que l’instance européenne du foot organise ce mercredi une nouvelle réunion exceptionnelle.

« L’UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 associations membres à une visioconférence le mercredi 1er avril à midi pour partager une mise à jour sur les progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et pour discuter des options identifiées en ce qui concerne la reprogrammation potentielle des matchs. La réunion examinera les développements dans toutes les compétitions des équipes nationales et des clubs de l’UEFA, ainsi que des progrès au niveau de la FIFA et au niveau européen sur des questions telles que les contrats des joueurs et le système des transferts », indique l’UEFA dans un communiqué. Pour l'instant, si l'Euro 2020 a été reprogrammé en 2021, la Ligue des champions et l'Europa League sont seulement suspendues.