Thomas Tuchel marqué par un nouvel épisode difficile

Dans : Foot Europeen.

Par Nicolas Issner

Thomas Tuchel et sa femme ont entamé une procédure de divorce. Le couple en question battait de l'aile depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea.

Moins d'un an et demi après s'être fait licencier du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a vu sa femme demander le divorce après 13 ans de mariage. Le Daily Mail annonce ce dimanche que le couple a déposé récemment tous les documents nécessaires pour procéder au divorce. D'après des amis du couple liant Thomas et Sissi Tuchel, il n'y a rien à faire et aucun réconciliation ne s'annonce possible. Dans cette bataille juridique, l'ancienne épouse du manager des Blues est pressentie pour récupérer partie du salaire de son ex-mari, qui s'élève à 8 millions d'euros à l'année. En effet, Sissi Tuchel était journaliste mais a quitté son poste au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung en débarquant à Londres pour élever leurs filles. Ce à quoi elle aurait le droit à une partie de son salaire. Le Daily Mail évoque également que Thomas Tuchel pourrait verser la moitié de sa fortune à son ex-femme.

Tuchel, la vie en bleu et non en rose

Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a transporté les Blues dans une autre dimension après un sacre en Ligue des champions ainsi qu'en Coupe du monde des clubs. Malgré cette réussite professionnelle, sa vie sentimentale en a pris un coup et cette rupture est intervenue après plusieurs tentatives de réconciliation d'après une source du Daily Mail. De son arrivée en janvier 2021 jusque la fin de saison, Thomas Tuchel a résidé seul à Londres loin de sa famille qui l'a finalement rejoint l'été suivant. Un dernier effort pour tenter de sauver le couple qui habitait auparavant ensemble dans les Hauts-de-Seine (92), après le séjour de Tuchel au PSG. Les apparences peuvent parfois tromper comme le soir de la victoire en C1 au Stade du Dragon de Porto où l'on voyait Thomas Tuchel embrasser sa femme à côté de la coupe aux grandes oreilles. Cette rupture aura-t-elle un impact sur les performances de Chelsea ? Peu probable mais l'entraineur allemand vit en tout cas une saison très compliquée sur le plan professionnel comme personnel, même si Chelsea arrive pour le moment à toujours être dans ses objectifs.