Textor se prend une grosse claque en Belgique

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Après avoir fait changer le nom de son club de Molenbeek sans prendre en considération les avis des suiveurs du club belge, John Textor s’est logiquement attiré les foudres des hommes politiques et des supporters…

Hormis avec Botafogo, John Textor traverse des moments compliqués avec ses différents clubs. Alors que l’OL subit probablement la pire crise financière de son histoire, avec des probables sanctions de la part de la DCNG en vue de la saison prochaine, le club de Molenbeek ne réussit pas plus à l’investisseur américain. Après avoir manqué la montée en D1 au terme d’une fin de saison catastrophique, le club belge a récemment changé de nom pour repartir d’une nouvelle page blanche. Une décision prise sans concertation par John Textor, qui a annoncé que son club allait se renommer « Daring Brussels », le nom de Molenbeek nuisant à l’image de son club. Un choix qui a forcément provoqué une vive opposition locale. Alors que les supporters du RWDM ont demandé aux hommes politiques de tout faire pour bloquer le changement de nom du club, le conseil de la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean a décidé d’agir.

Textor s’est mis les politiques à dos en Belgique

Selon le média VRT, « une motion défendant l'identité du club de football Racing White Daring Molenbeek et l'image de la commune » a été adoptée à l'unanimité mercredi. Cette motion demande à Textor de mettre son club en demeure de conserver la référence à Molenbeek. « La volonté de Textor d’opter pour ‘Brussels’ plutôt que ‘Molenbeek’ renforce encore les stéréotypes négatifs envers la commune. Nous condamnons cette vision hautaine », a lancé le porte-parole des supporters. Pour le bourgmestre Amet Gjanaj, la décision de Textor de délier le club à la commune est « inacceptable ». La semaine passée, la commune avait rappelé au club qu’il devait valoriser l’image de Molenbeek à travers une convention. Si celle-ci est toujours en vigueur, elle pourrait être résiliée si l’homme d’affaires américain ne change pas d’avis. « Nous restons propriétaires du stade Edmond Machtens et nous défendrons tous nos droits ainsi que ceux de nos supporters », a lancé Amet Gjanaj, qui avoue que la vente du stade à Textor n’est plus du tout une option alors que la guerre est lancée entre les hommes politiques et le club belge.