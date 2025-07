Real ‍: Rodrygo mis en vente, alerte générale en Europe

C’est l’un des feuilletons de l’été, Rodrygo cristallise les débats de l’autre côté des Pyrénées. Le joueur du Real Madrid est plus proche d’un départ que de rester. Le Paris Saint-Germain suit le dossier de loin. Le club de la capitale pourrait s’immiscer au fur et à mesure.

Il fait partie des éléments sur le départ du côté du Real Madrid cet été. Malgré ses 14 buts et 11 passes décisives en 54 matchs toutes compétitions confondues, Rodrygo n’est plus vraiment dans les plans du club de la capitale espagnole. Depuis le départ de Carlo Ancelotti, le nom de l’international brésilien (33 sélections, sept buts) est cité du côté de la Premier League. Liverpool aimerait l’inclure dans un échange avec le défenseur Ibrahima Konaté. L’occasion pour les Reds de faire d’une pierre deux coups. Éviter le départ libre du défenseur français tout en récupérant un ailier talentueux. Arsenal serait également sur le dossier. Les Gunners sont prêts à transmettre une offre de 80 millions d'euros au Real Madrid qui en demande 100. De son côté, le PSG suit la situation de près.

🚨 Real Madrid will NOT sell Rodrygo for cheap. They believe that IF he is sold, it should be for a figure close to €100M. @RubenMartinAS pic.twitter.com/Bnvo7uAm8G