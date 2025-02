Mort de Pinto da Costa, mythique président de Porto

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Jorge Nuno Pinto da Costa, plus communément appelé Pinto da Costa au Portugal, est mort ce samedi à 87 ans. L'homme d'affaires aura dirigé le FC Porto d'une main de fer de 1982 à 2024. Sous sa direction, les Dragons ont écrit les plus belles pages de leur histoire. Ils ont gagné deux fois la Ligue des champions (1987, 2004), deux C3 (2003, 2011), 23 titres de champion national et 16 coupes. Son seul faux pas aura été l'implication de Porto dans une affaire de corruption d'arbitres, l'affaire du sifflet doré. Pinto da Costa avait quitté la présidence du club il y a un an, battu par André Villas-Boas aux élections. Un revers qu'il avait mal vécu et qu'il n'a jamais digéré jusqu'à sa mort.