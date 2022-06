Newcastle après le PSG et Man City, ils vont tuer le football

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Même si le Real Madrid vient de remporter une énième Ligue des Champions, les prochains favoris pour la C1 seront encore le Paris Saint-Germain et Manchester City, les deux clubs les plus riches au monde… avec Newcastle. De quoi faire enrager la presse espagnole.

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG a remué le couteau dans la plaie des ennemis du club de la capitale française. Il faut dire qu’avec ses moyens de conviction à tous les niveaux, Paris a privé le Real Madrid d’un énorme coup sur le marché des transferts. À deux doigts de recruter la nouvelle star du football mondial sans dépenser le moindre centime en indemnités, le club espagnol peut clairement l’avoir mauvaise, surtout que Mbappé avait donné des signaux positifs au Real ces derniers mois. Mais avec l’argent et la puissance du Qatar, le PSG a mis tout le monde d’accord. Au grand désarroi de la presse espagnole, et notamment de Marca, qui n’hésite plus à taper directement sur le PSG, mais aussi sur Manchester City, les « nouveaux riches » du football mondial.

Le PSG et City, « une menace pour la stabilité du football »

Manchester City y PSG: dos clubes estado que ponen en jaque al fútbol mundial ⚽ https://t.co/WQvNMb4zfl ✍ Te lo cuenta @alvaro_roca — MARCA (@marca) June 2, 2022

« Manchester City et le PSG ont fait exploser le football tel que nous le connaissons. Ce sont deux machines à dépenser de l'argent qui détruisent leurs rivaux à coup de chèques. Deux équipes d'État avec peu d'histoire sportive, mais qui comptent déjà dans leurs rangs la paire Mbappé - Haaland, qui régnera sur le football dans la prochaine décennie. Leurs déclarations de revenus sont tellement absurdes qu'il est totalement irréalisable de penser pouvoir respecter le fair-play financier de l’UEFA. Juste un fait : sur les 10 dernières saisons, si on compare les ventes et les revenus, le PSG a -988 millions d’euros et City -1046. Certaines équipes de football classiques, qui se sont battues pour remporter la dernière Ligue des Champions, vivent sur une autre planète. Le fait qu'il y ait des équipes qui jouent avec leurs propres règles fausse les compétitions et constitue une menace pour la stabilité du football. D’autant plus que le golfe Persique arrive dans le foot européen. Ces derniers mois, Newcastle est passé aux mains de l'Arabie Saoudite, qui pourrait être la prochaine équipe à bouleverser l'environnement du football mondial. Le fonds publics qui a racheté Newcastle est l’un des plus importants au monde avec une valeur de 400.000 millions d'euros. Un chiffre pour commencer à trembler », peut-on lire sur le journal espagnol. Une attaque qui démontre à quel point en Espagne on ne supporte pas de voir de nouveaux clubs financés par des états voir le jour, même si pour le moment cela ne bouleverse pas le palmarès de la Ligue des Champions. Mais à ce rythme, cela sera bien le cas prochainement.