Mercato : Real, Atlético, Juve ... Cavani affole l'Europe !

La Juventus et les clubs madrilènes du Real et de l’Atlético se sont positionnés sur le cas d’Edinson Cavani. L’Uruguayen peut prétendre à retrouver un nouveau grand club.

Les cinq grands championnats ont débuté leur exercice 2020-2021. Les clubs avancent dans leur mercato mais Edinson Cavani n’a toujours pas trouvé de club, et ce, bien qu'il soit annoncé un peu partout. Après avoir proposé ses services au FC Barcelone pendant l’été, El Matador a fait de même avec le Real Madrid. Une proposition qui ne laisserait pas indifférents les dirigeants du club madrilène. Selon ESPN, le Champion d’Espagne en titre envisage d’engager l’attaquant uruguayen. Un choix qui permettrait au géant d'Espagne d’épauler Karim Benzema sur le front de l’attaque. Cependant, le club merengue doit faire avec la forte concurrence.

Le média américain ajoute que la Juventus, en quête d’un attaquant pour remplacer Gonzalo Higuain, est toujours dans la course pour faire signer le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Real Madrid, Juventus mais aussi Atlético Madrid. Le second club madrilène n’a pas dit son dernier mot, après avoir failli enrôler Cavani lors du dernier mercato hivernal. A ce sujet, France Football rapporte qu’une réunion a eu lieu ce lundi dans un grand hôtel parisien entre le frère et agent du joueur de 33 ans et les dirigeants colchoneros. Les résidents du Wanda Metropolitano étudient en parallèle la piste Luis Suarez. Il y a du beau monde pour accueillir Edinson Cavani. Libre depuis la fin de son contrat au PSG le 30 juin, l’intéressé pourrait vite trouver chaussure à son pied.