Le Qatar déchainé, énorme opération en vue

Depuis 2011 et son rachat du PSG, le Qatar a fait son bonhomme de chemin. Et la famille al-Thani n'est pas contre étendre encore un peu plus son empire sportif.

Le PSG est certainement l'une des plus belles vitrines pour le Qatar. Le pays de la péninsule arabique a redoré le blason du club de la capitale tout en en faisant devenir une marque à l'international. Aujourd'hui, le Qatar n'est d'ailleurs pas près de quitter le monde du football et le PSG. Pour continuer à investir dans le ballon rond, la famille impériale cherche encore d'autres clubs, histoire de développer son soft power, notamment en Europe. Selon les informations de l’agence italienne ANSA, la famille al-Thani est bien partie pour racheter un club de Serie A : La Sampdoria.

Doha, un faible pour la Serie A ?

😮Selon l’agence italienne ANSA, le Qatar aurait l’intention de racheter la Sampdoria. Khalid Faleh Al Thani, un membre de la famille royale, l’aurait confirmé dans une lettre, en évoquant une offre déjà formulée et la volonté d’acquérir rapidement le club de Gênes.

(@rmcsport) pic.twitter.com/och0wLdKCX

D'après le média italien, certifié par un médiateur suisse, Khalid Faleh al-Thani, membre de la famille régnante du Qatar, a récemment envoyé une note dans laquelle il affirmait son intention de racheter la Sampdoria. Y est apposée la signature de Mehdi Hani, représentant de la société MH Partners, qui a son siège au 15 rue du Fort-Barreau à Genève. Dans son courrier, Khalid Faleh al-Thani précise que son désir de s'offrir le club génois vient de son amour pour la ville, qu'il a découverte grâce à Francesco Di Silvio, Imad et Medhi Hani. « Ils m'ont fait découvrir une belle ville comme Gênes, le magnifique maillot de la Sampdoria, ils m'ont raconté l'histoire glorieuse du club. Je suis tombé amoureux de la ville et de la Sampdoria et j'ai décidé d'acheter le club. Nous avons envoyé une proposition au syndic dr. Vidal. Nous attendons de procéder afin de clôturer le deal le plus tôt possible », a notamment indiqué Khalid Faleh al-Thani dans des propos rapportés par l’agence italienne ANSA. Dernière de Serie A avec seulement 2 points pris en 7 journées disputées, la Samp et ses fans ne diraient sans doute pas non à de nouvelles ambitions, sous peine de connaitre le même destin que leur voisin du Genoa, actuellement en Serie B.