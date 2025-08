Le jour où Icardi a tué et mangé un pigeon

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Anciens coéquipiers au centre de formation du FC Barcelone, Mauro Icardi et Sergi Gomez partagent une anecdote peu commune. Dans un podcast espagnol, l'actuel défenseur central de l'Espanyol a raconté la fois où l'Argentin a tué et mangé un pigeon.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Mauro Icardi fait encore couler de l'encre pour autre chose que du sportif. Tout au long de sa carrière, l'attaquant passé par l'Inter Milan ou le Paris Saint-Germain a fait parler de lui à cause d'affaires extrasportives généralement liées à son histoire d'amour mouvementées avec Wanda Nara. Cette fois-ci, il ne s'agit toutefois pas d'un récit centré sur des histoires de cœur, bien au contraire. Dans le podcast El After de Post United, Sergi Gomez, ancien coéquipier de Mauro Icardi à la Masia (le centre de formation du FC Barcelone), a raconté une drôle d'anecdote qui le réunit avec l'Argentin, un pigeon et un barbecue.

Mauro Icardi et l'anecdote du pigeon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙈𝘼𝙐𝙍𝙊 𝙄𝘾𝘼𝙍𝘿𝙄 (@mauroicardi)

« On se trouvait dans le parc près de la résidence du FC Barcelone, qui comptait de très grands arbres. Un jour, il a rapporté un morceau de bois qu'il avait coupé la veille en forme de Y, il a mis un élastique très dur dessus et en a fait un lance-pierre. A un moment donné, on arrive près d'un arbre et il me dit : 'Tu vois là-haut ?'. Il y avait un pigeon, mais je peux jurer qu'on le voyait à peine. Il ramasse une pierre, tire, et on voit un pigeon tomber de 20 ou 30 mètres de haut. Il lui a arraché toutes les plumes, il a enlevé les pierres qui étaient dans le cou, puis il a couvert un cintre en fil de fer, l'a mis à l'intérieur du pigeon, a allumé un feu, l'a cuit et l'a mangé devant moi », a narré Sergi Gomez, toujours aussi choqué, une quinzaine d'années plus tard. On comprend mieux d'où il sort sa finition de renard des surfaces et ses 237 buts marqués en club depuis le début de sa carrière.