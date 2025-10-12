ICONSPORT_273046_0083

Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

Foot Europeen12 oct. , 20:30
parHadrien Rivayrand
0
La Turquie compte bien tout faire pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde 2026. La sélection turque a encore du chemin à faire, d'autant qu'elle doit gérer les états-d'âme de certains de ses joueurs. 
Deuxième de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2026 derrière l'Espagne, la Turquie peut encore rêver d'une présence aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain. Les hommes de Vincenzo Montella espèrent encore monter en puissance pour réaliser leurs objectifs. Mais ces dernières heures, la sélection turque doit gérer un cas assez cocasse. Et le LOSC est indirectement concerné... 

Une attitude jugée scandaleuse

En effet, le gardien de but lillois, Berke Özer, fait tristement parler en Turquie. La raison ? Mécontent de ne pas avoir plus de temps de jeu avec sa sélection, le portier a tout bonnement décidé de quitter sa sélection. Pour lui, le fait d'avoir été mis en tribunes pour la rencontre face à la Bulgarie n'est pas acceptable. Le comportement du gardien de but turc fait scandale et a été dénoncé par la sélection, qui n'a pas tardé à réagir via un communiqué salé : 
« Berke Özer, l’un des gardiens de notre équipe nationale, a quitté le camp à sa propre demande et sans l’autorisation de notre staff technique et administratif, après le retour de notre équipe à Istanbul, invoquant son exclusion de l’équipe pour le match Bulgarie-Turquie joué hier. Comme nous l’avons déjà répété à maintes reprises, la responsabilité et la valeur de porter le maillot de l’équipe nationale sont primordiales.
Notre équipe nationale est une entité unie qui représente l’honneur du pays, indépendamment des individus. À cet égard, la discipline, le respect et l’esprit d’équipe sont nos principes fondamentaux, sur lesquels nous ne transigerons jamais ». 
B. Özer

B. Özer

TurkeyTurquie Âge 25 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Le gardien de but a peut-être définitivement hypothéqué ses chances de faire partie du groupe de la Turquie pour la prochaine Coupe du monde si sa sélection parvenait à se qualifier. Dommageable à seulement 25 ans. Récemment, il avait pourtant fait parler en bien en parvenant à arrêter trois penaltys lors du déplacement de Lille sur la pelouse de l'AS Rome en Ligue Europa. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271641_0241
PSG

Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus

Memphis
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Les Pays-Bas régalent, Karabec buteur malgré la honte

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

psg lucas hernandez repond sechement aux rumeurs de depart iconsport 263636 0207 395856
Equipe de France

Lucas Hernandez veut effacer Benzema de l'histoire

Fil Info

20:00
Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne rigole plus
19:58
CdM 2026 : Les Pays-Bas régalent, Karabec buteur malgré la honte
19:58
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
19:30
Lucas Hernandez veut effacer Benzema de l'histoire
19:05
Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces
18:45
Zack Nani fait une grande annonce sur l’équipe de France
18:30
L'OM a évité une grave erreur au mercato
18:00
EdF : Zidane prévient la France, il arrive
17:30
OL : Malick Fofana ne fait plus rêver ce club anglais

Derniers commentaires

Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO

On peut oublier

Le Barça refuse un défenseur du PSG

je suis très réservé sur ce joueur

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

on va gérer

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

Voici de belles nouvelles.

Dembélé, Barcola, le PSG prépare cinq énormes annonces

💪💪💪💪💪yes !!!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading