Le gardien du LOSC fait hurler la Turquie

La Turquie compte bien tout faire pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde 2026. La sélection turque a encore du chemin à faire, d'autant qu'elle doit gérer les états-d'âme de certains de ses joueurs.

Deuxième de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2026 derrière l'Espagne, la Turquie peut encore rêver d'une présence aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain. Les hommes de Vincenzo Montella espèrent encore monter en puissance pour réaliser leurs objectifs. Mais ces dernières heures, la sélection turque doit gérer un cas assez cocasse. Et le LOSC est indirectement concerné...

Une attitude jugée scandaleuse

En effet, le gardien de but lillois, Berke Özer, fait tristement parler en Turquie. La raison ? Mécontent de ne pas avoir plus de temps de jeu avec sa sélection, le portier a tout bonnement décidé de quitter sa sélection. Pour lui, le fait d'avoir été mis en tribunes pour la rencontre face à la Bulgarie n'est pas acceptable. Le comportement du gardien de but turc fait scandale et a été dénoncé par la sélection, qui n'a pas tardé à réagir via un communiqué salé :

« Berke Özer, l’un des gardiens de notre équipe nationale, a quitté le camp à sa propre demande et sans l’autorisation de notre staff technique et administratif, après le retour de notre équipe à Istanbul, invoquant son exclusion de l’équipe pour le match Bulgarie-Turquie joué hier. Comme nous l’avons déjà répété à maintes reprises, la responsabilité et la valeur de porter le maillot de l’équipe nationale sont primordiales.

Notre équipe nationale est une entité unie qui représente l’honneur du pays, indépendamment des individus. À cet égard, la discipline, le respect et l’esprit d’équipe sont nos principes fondamentaux, sur lesquels nous ne transigerons jamais ».

B. Özer Turquie • Âge 25 • Gardien UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Lig Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le gardien de but a peut-être définitivement hypothéqué ses chances de faire partie du groupe de la Turquie pour la prochaine Coupe du monde si sa sélection parvenait à se qualifier. Dommageable à seulement 25 ans. Récemment, il avait pourtant fait parler en bien en parvenant à arrêter trois penaltys lors du déplacement de Lille sur la pelouse de l'AS Rome en Ligue Europa.