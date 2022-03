Le fair-play financier revient, l'UEFA a trouvé pire

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Depuis 2015, le fair-play financier est entré dans le quotidien des grands clubs européens. Selon l'idée du président de l'UEFA, Michel Platini, il devait réguler les dépenses des équipes et limiter leurs déficits. Son successeur, Aleksandr Ceferin compte le moderniser et le réformer.

Le fair-play financier, un concept qui a déchaîné toutes sortes de réactions depuis qu'il a été mis en place au cours des années 2010. Bonne idée permettant de réguler les dépenses astronomiques des clubs pour ses défenseurs, volonté de protéger les clubs historiques des nouveaux entrants pour ses détracteurs. L'idée de Michel Platini a provoqué un vif débat et le début de nombreuses polémiques en Europe. Des clubs comme le PSG ou Manchester City ont connu de nombreux maux de tête pour se conformer au fair-play financier (FPF) chaque saison. Ces dernières années, le mécanisme a subi des revers notables et a vu son influence diminuer.

Le FPF changera de nom et de formule prochainement

Tout d'abord, la crise du Covid apparue en 2020 l'a rendu un peu caduque. Surtout, il a subi un revers avec le cas de Manchester City. D'abord exclus de la Ligue des champions pour infraction au FPF à cause de contrats de sponsoring trop gonflés en 2020, les Citizens ont vu la sanction annulée par le Tribunal arbitral du sport à cause du manque de preuves de l'UEFA. Un camouflet qui n'a en rien altéré la volonté de l'instance européenne de maintenir son organe de contrôle financier mais ce dernier va subir des modifications.

💰 Après deux années noires à cause de la crise du Covid, qui a déploré une perte nette de 7 milliards d’euros au total, selon nos informations le foot européen se prépare à une réforme du fair-play financier.https://t.co/B8fbLmgQwR — RMC Sport (@RMCsport) March 17, 2022

En effet, selon le New York Times, l'instance dirigée par Aleksandr Ceferin va créer un plafond de dépenses. Les clubs ne pourront pas dépenser plus de 70% de leurs recettes annuelles. Les sanctions pour ces règles sont plus étoffées. Outre les amendes et les exclusions des coupes européennes, il pourrait y avoir la rétrogradation. Un club qualifié pour une coupe d'Europe serait alors reversé dans une coupe d'Europe inférieure en cas de sanctions. Un retrait de points en coupe d'Europe est la quatrième option envisagée. A contrario, l'UEFA n'a pas décidé de mettre en place un salary cap comme dans les ligues sportives américaines. Si le FPF ne disparaîtra pas, ce n'est pas le cas de son nom. L'UEFA réfléchit à une autre dénomination moins agressive. Ces changements seront votés le 7 avril prochain en conseil d'administration.