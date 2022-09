LdN : Sur le fil, l'Espagne écarte le Portugal et rejoint le final four

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Nations, 6e journée, Groupe A2

Stade Municipal de Braga

Portugal-Espagne 0-1

But : Morata (88e)

Longtemps sans solution au Portugal, l'Espagne a finalement fait céder la Seleçao en toute fin de match pour l'emporter 1-0 et rejoindre le final four pour la deuxième fois d'affilée.

Deux points derrière le Portugal au coup d'envoi, l'Espagne n'avait pas le choix et devait gagner à Braga pour finir en tête du groupe. Cependant, les Espagnols ont été très loin de l'emporter pendant une bonne partie du match. La Roja dominait stérilement le match avec une possession élevée mais trop peu d'occasions franches. Pendant une heure, le Portugal était plus proche de l'emporter mais Ronaldo notamment était trop peu tranchant pour concrétiser devant le but. En fin de match, la Seleçao commençait à reculer et à subir les offensives de ses voisins ibériques. Ce qui devait arriver, arriva. Sur une belle action collective, Nico Williams était trouvé dans la surface et remettait dans l'axe à Morata qui concluait dans le but vide.

PORTUGAL 🇵🇹 0-1 🇪🇸 ESPAGNE



⚽️ Morata



La Roja fait tomber le Portugal de CR7 et se qualifie pour le Final Four ! pic.twitter.com/ZGafZJ85QT — Actu Foot (@ActuFoot_) September 27, 2022

Un but sur le gong qui offrait le succès aux Espagnols, leur premier au Portugal depuis 2003. Un succès qui donne la première place du groupe à l'Espagne pour un point et envoie la Roja au final four en juin 2023 aux Pays-Bas. Finalistes face à la France lors de la dernière édition, ils tenteront d'aller au bout cette fois-ci. Côté portugais, cette désillusion fait mal, notamment à Ronaldo encore trop emprunté ce soir et fragilisé à deux mois de la coupe du monde au Qatar.