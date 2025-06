LdN ‍: Le Portugal renverse l'Allemagne à domicile

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Demi-finale de la Ligue des Nations :

Allianz Arena (Munich)

Allemagne-Portugal 1-2

Buts : Wirtz (48e) pour l’Allemagne ; Conceiçao (63e), Ronaldo (68e) pour le Portugal

Bien aidé par ses Parisiens, le Portugal a surpris l'Allemagne à Munich 1-2. La Seleçao tentera de gagner sa deuxième Ligue des Nations dimanche soir.

Quatre jours après avoir vu le triomphe parisien en Ligue des champions, l'Allianz Arena de Munich accueillait une belle demi-finale de Ligue des Nations entre l'Allemagne et le Portugal. Le début de match était bien plus poussif que celui de samedi. Il fallait attendre 20 minutes pour voir les Allemands mettre en danger Costa avec deux tentatives signées Woltemade (19e) et Goretzka (21e). Tout s'accélérait en seconde période. Sur un superbe travail de Mendes, Ronaldo était trop court devant les cages adverses. Dans la foulée, la Mannschaft frappait avec un service en louche de Kimmich pour la tête gagnante de Wirtz.

Gooooool de Ronaldo ! 🇵🇹#UNL #ALLPOR 1-2



Le Portugal prend l'avantage au score ! Le maestro portugais peut remercier la superbe percée de Nuno Mendes dans la défense allemande !



— TF1 (@TF1) June 4, 2025

L'Allemagne gérait ce match à sa main et semblait intouchable. Cependant, le Portugal inversait le match en quelques minutes. Conceiçao se jouait de Gosens avant de marquer sur une superbe frappe enroulée. Puis, Mendes s'infiltrait sur une belle remise et servait Ronaldo pour le deuxième but. La fin de match était folle. Conceiçao était proche de s'offrir un doublé sur une nouvelle frappe enroulée. Adeyemi trouvait le poteau pour l'Allemagne (82e) avant une double parade d'exception de Ter Stegen devant les attaquants portugais (87e).

Le Portugal tenait bon pour l'emporter 2-1, son premier succès sur la Mannschaft en 25 ans. La Seleçao retrouvera le vainqueur d'Espagne-France en finale dimanche à Munich.