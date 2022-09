LdN : L'Italie au Final Four, l'Angleterre et l'Allemagne font le show

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

6e journée de la Ligue des Nations - Groupe 3

Puskas Arena

Italie bat Hongrie : 2 à 0

Buts : Raspadori (27e), Dimarco (52e) pour l'Italie

Wembley Stadium

Angleterre et Allemagne : 3 à 3

Buts : Shaw (72e), Mount (75e), Kane (83e) pour l'Angleterre; Gundogan (52e sp), Havertz (67e, 87e) pour l'Allemagne

En déplacement en Hongrie, l'Italie a confirmé son regain de forme en s'imposant logiquement (0-2). Et même si la Squadra Azzurra regardera le Mondial à la télévision, les joueurs de Mancini disputeront le Final Four en juin 2023, tout comme l'an passé dans la foulée de la victoire dans l'Euro. Mais dans ce groupe 3, le gros match est venu de Londres où l'Angleterre et l'Allemagne se sont livrées sans compter dans une rencontre sans enjeu. Devant au score (0-2), la Mannschaft se promenait à Wembley avant une brutale révolte anglaise, la formation de Southgate renversant le score (3-2). Mais, les Allemands parvenaient à égaliser en toute fin de match, Havertz, encore lui, profitant des largesses du portier anglais (3-3).

A frenetic second half under the arch. #NationsLeague pic.twitter.com/FiPwRF0j72 — Wembley Stadium (@wembleystadium) September 26, 2022

Classement du groupe