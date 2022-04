La Super League existe déjà, c’est la Premier League

Dans : Foot Europeen.

Opposé aux idées de l’UEFA, Andrea Agnelli estime que le système actuel favorise les clubs anglais en Europe. Pour le président de la Juventus Turin, la Premier League ressemble fortement à une Super League, un projet pourtant très critiqué.

Le football anglais risque de frapper fort cette saison. En plus de leur lutte en championnat, Manchester City et Liverpool pourraient se retrouver en finale de la Ligue des Champions. Les Citizens ont pris un petit avantage contre le Real Madrid (4-3) en demi-finale aller. Tandis que les Reds ont concrétisé leur domination face à Villarreal (2-0). Mais ce n’est pas tout. Avec West Ham, l’Angleterre est également représenté dans le dernier carré de l’Europa League. Ce qui n’est pas un hasard selon Andrea Agnelli.

Le président de la Juventus Turin, partisan de la Super League tant critiquée, estime que la Premier League y ressemble fortement. « Nous avons assisté à un match extraordinaire entre Manchester City et le Real Madrid. Et hier (mercredi), Liverpool s'est imposé avec un beau jeu offensif. Ce n'est pas seulement un sujet italien, a confié le dirigeant lors d’un événement à San Siro. La Premier League se dirige vers les 4,2 milliards d'euros par an. Et l'UEFA en attend 5,2 milliards. Nous avons deux compétitions qui vont générer 28 milliards d'euros dans les deux cycles de référence. Cela donne une idée de l'espace qu'il reste aux autres. »

Toutes les stars bientôt en Angleterre ?

« Petit à petit, la Premier League va attirer tous les talents. La Super League est déjà là. Maintenant on risque d'avoir deux clubs anglais en finale de la Ligue des Champions, et un en finale de l'Europa League où il y a aussi un club écossais (Rangers). C'est de la polarisation verticale. Ensuite il y a la polarisation horizontale si l'on regarde les vainqueurs des championnats. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Legia Varsovie... Nous avons immobilisé le football avec ce système », a dénoncé Andrea Agnelli, dont l’équipe n’est pas près de revoir les sommets européens dans le schéma actuel.