La saison arrêtée, Mediapro annonce la mort du football

Dans : Foot Europeen.

Détenteur des droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, Mediapro conseille vivement de terminer l'exercice interrompu. Dans le cas contraire, le monde du football pourrait ne pas survivre.

Bien sûr, la santé des acteurs, de leur entourage et du public passe avant tout. Mais cela n’empêche pas les dirigeants du football de constater les dégâts. En effet, la suspension de la saison à cause de l’épidémie du coronavirus a d’énormes conséquences sur les finances des clubs. Au-delà des recettes en billetterie, ces derniers ont de quoi s’inquiéter pour le versement des droits TV pour la fin de saison en cours. C’est pourquoi Jaumes Roures, le patron de Mediapro, diffuseur de la Ligue 1 à partir du prochain exercice, conseille à tous les championnats de terminer la saison à tout prix.

« Le plus important, c'est de terminer la saison. Ce n'est pas si important de savoir quand commencera la saison prochaine. Si l'on ne termine pas la saison actuelle, on perdre 30% des revenus et le football européen perdrait plus de 7 milliards d'euros. Le football ne peut pas se le permettre, a prévenu l’Espagnol sur la radio RAC1. Les seuls calendriers viables sont ceux qui permettent de terminer après le mois de juin. Ce ne serait pas un problème, c'est un cas de force majeur. Si l'on ne va pas au bout des contrats, les joueurs ne seront pas payés. Ils seront les premiers à vouloir que ça se termine peu importe quand. » Pour le moment, la Ligue de Football Française a pour objectif de terminer la saison mi-juillet au plus tard.