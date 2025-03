« ‍L’homosexualité est un péché ‍», une internationale française fait scandale

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques heures maintenant, Aïrine Fontaine, joueuse au FC Fleury et internationale espoir, se retrouve dans une grosse polémique après des propos déplacés sur les homosexuels et qui sont condamnés par la Fédération Française de Football.

Aïrine Fontaine va certainement voir sa carrière basculer... La jeune femme est au coeur des débats depuis quelques heures et une interview accordée à Holy Production. Très croyante, la footballeuse s'est notamment exprimée sur l'homosexualité. Problème, ses propos ont de quoi en choquer plus d'un. Aïrine Fontaine s'appuie en effet sur un passage de la bible pour défendre son point de vue : « Comme c’est dit dans la Bible, on sait très bien que l’homosexualité est un péché. Dans le Lévitique (l’un des cinq livres de la Bible, ndlr), c’est marqué. Après, moi, je ne suis pas dans le négatif. C’est-à-dire que… Moi j’encourage justement ces personnes à se battre, à essayer de sortir de ça et surtout à ne pas culpabiliser. C’est sûr que quand on est dans le péché, quand on fait quelque chose de mal, et bah on culpabilise. On a tendance à s’éloigner du bien, on a tendance à se mettre dans un gouffre et l’objectif est de sortir de cette zone ». Forcément, ça ne passe pas...

Des propos qui pourraient coûter cher à la jeune femme

Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que les critiques tombent, notamment sur les réseaux sociaux. Contactée par Le Parisien, la Fédération Française de Football a tenu à condamner les propos de la jeune joueuse de Fleury et de l'équipe de France Espoirs en indiquant qu'ils allaient « à l’encontre totale des valeurs de respect et d’inclusion défendues par la Fédération Française de Football ». A noter qu'Aïrine Fontaine pourrait se voir sanctionnée prochainement et que la vidéo sur Holy Production a été supprimée suite à la polémique déclenchée par ces propos totalement hors-sol que la joueuse va désormais devoir assumer.