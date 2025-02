L'Angleterre tente un Brexit du mercato

Dans le but d’apporter plus de cohérence au déroulement de sa saison, la Premier League veut révolutionner complètement les deux fenêtres de transferts annuelles.

La Premier League est proche de connaitre une révolution majeure qui pourrait bien servir d’exemple pour tous les autres championnats d’Europe. Chaque année, des dépenses colossales sont réalisées par les clubs britanniques, lesquels n’ont jamais peur de sortir le chéquier pour s’offrir les meilleurs joueurs, ou meilleures pépites, du football mondial. Toutefois, les fenêtres de transferts estivales et hivernales suscitent des interrogations au sein des clubs de PL. Après une première réunion réalisée avec les directeurs sportifs des 20 clubs du championnat anglais, des idées qui vont changer drastiquement les méthodes de recrutement ont émergé. La Ligue 1 devrait prendre exemple si elle veut éviter de voir certains clubs fausser le championnat à la mi-saison.

🚨 Premier League clubs are considering reducing the winter transfer window to two weeks and closing the summer transfer window before the beginning of the season.



