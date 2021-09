Karim Benzema est sans limite, le foot français peut trembler

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Auteur d’un triplé avec le Real Madrid contre le Celta Vigo dimanche soir (5-2), Karim Benzema marche sur l’eau. Il est devenu le joueur français ayant inscrit le plus de buts pour le même club.

Karim Benzema a brillé pour les retrouvailles du Real Madrid avec le stade Santiago Bernabeu, encore en travaux, et son public si exigeant. Il a permis à son équipe, mené 2-1 à la mi-temps par le Celta Vigo, de finalement s’imposer 5-2 grâce à un triplé. Après son excellent match contre la Finlande avec l’Equipe de France jeudi dernier, l’attaquant réussit parfaitement l’enchaînement sélection – club, qu’il n’avait plus l’habitude de faire depuis quelques années. Grâce à ses trois nouveaux buts, Karim Benzema atteint les 284 réalisations avec le Real Madrid. Il dépasse officiellement Roger Courtois, resté à 281 buts avec le FC Sochaux, et devient le joueur français ayant planté le plus au cours de sa carrière avec le même club. Ce coup du chapeau lui permet également de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps en Liga. KB9 a marqué 189 fois dans le championnat espagnol depuis son arrivée en 2009. Rien que ça.

Karim Benzema à 10 buts de Thierry Henry

Karim Benzema peut maintenant viser un autre record. Celui de Thierry Henry, le Français ayant marqué le plus de buts en club. L’ancien joueur de Monaco, d’Arsenal et du Barça a fait trembler 360 fois les filets en club au cours de sa carrière. Avec donc 284 buts au Real Madrid et 66 à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema en a lui 350 au compteur. Roger Courtois s’intercale entre les deux avec 354 buts. KB9 va dépasser le record de « Titi », ce n’est qu’une question de temps. Il continue d’écrire sa légende au Real Madrid, où il a déjà inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives cette saison.