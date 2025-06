Jonathan Rowe offre l'Euro Espoirs à l'Angleterre ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Finale de l’Euro Espoirs 2025

Tehelne Pole (Bratislava)

Angleterre-Allemagne 3-2 après prolongation

Buts : Elliott (5e), Hutchinson (24e), Rowe (92e) pour l’Angleterre ; Weiper (45e+1), Nebel (61e) pour l’Allemagne

Largement supérieure à l'Allemagne en début de match, l'Angleterre menait vite 2-0. Cependant, les Young Lions ne se mettaient pas à l'abri et le payaient. L'Allemagne revenait à 2-2, passant proche de gagner avec une frappe sur la barre à la dernière minute. On allait en prolongation et le Marseillais Jonathan Rowe donnait la victoire aux siens d'une belle tête croisée. Les Allemands ne revenaient pas malgré une nouvelle frappe sur la barre dans les arrêts de jeu. Les Anglais conservent leur couronne acquise en 2023 et glanent leur 4e sacre continental dans la catégorie après 1982, 1984 et 2023.