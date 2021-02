TV : Mediapro n'arnaquera pas l'Italie !

Dans : Serie A.

Incapable d’honorer ses traites et de payer les droits télévisuels en France, Mediapro a tenté de rafler les droits de la Série A pour la période 2021-2024.

Cela ne surprendra personne en France, le groupe sino-espagnol a subi un nouvel échec. En effet, les dirigeants de la Série A ont fait le choix de ne pas retenir l’offre de diffusion de Mediapro pour la période 2021-2024. Eurosport a également candidaté, mais à l’instar de Mediapro, la chaîne du groupe Discovery a purement et simplement été recalé. Tout va donc se jouer entre deux diffuseurs jugés comme très fiables en Italie : Sky Sport et DAZN.

A en croire les informations récoltées par la Gazzetta dello Sport, DAZN a proposé une offre financière supérieure, à hauteur de 840 ME pour sept matchs par journée en exclusivité et trois en co-diffusion avec Sky Sport, qui rajouterait 70 ME dans l’enveloppe globale des droits télévisuels de la Série A. De son côté, Sky Sport a proposé 750 ME pour la diffusion exclusive de 100 % du championnat italien. Les dirigeants de la Série A ainsi que les présidents de clubs doivent désormais trancher quelle offre est la plus qualitative afin de définir le ou les futurs diffuseurs du championnat pour la période 2021-2024. Ce qui est certain, c’est que le championnat italien parviendra à tirer plus de 750 ME des droits télévisuels à venir, en dépit de la crise sanitaire et économique. Ce qui est déjà magnifique, les présidents de clubs de Ligue 1 ne diront pas l’inverse.