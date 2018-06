TV : MediaPro a versé la garantie de 1,6 milliard d'euros pour la Serie A !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Lorsque la LFP a attribué à MediaPro les droits TV de la L1 pour la période de 2020-2024, certaines voix se sont élevées pour faire remarquer que le groupe espagnol, détenu par des investisseurs chinois, s'était fait rembarrer en Italie n'ayant pas versé la garantie exigée par les clubs pour l'acquisition des droits de la Serie A. MediaPro avait expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu et ce lundi la société a annoncé avoir versé la garantie de 1,6 milliard d'euros réclamés du côté italien. Une opération validée par les représentants des équipes transalpines et les autorités sportives. Dès mardi, le tribunal de Milan, qui avait bloqué l'attribution des droits à MediaPro, devrait permettre à ce dossier de se boucler positivement. La LFP et les clubs de L1 sont rassurés...