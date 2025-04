Serie A ‍: L'Atalanta mate le Milan AC

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

33e journée de Serie A :

San Siro.

Milan AC - Atalanta : 0 à 1.

But : Ederson (62e) pour l’Atalanta Bergame.

À cause de cette défaite, le Milan de Sergio Conceicao s’enfonce à la neuvième place du championnat italien, à six longueurs des tickets européens… De son côté, l’Atalanta de Gasperini conforte sa place sur le podium, mais à sept points des deux leaders, l’Inter et le Napoli.