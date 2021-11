Rabiot pire joueur de Serie A ? L'Italie est brutale !

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

La Juventus, 9e de Serie A, est en difficulté cette saison. Parmi les joueurs turinois sous le feu des critiques, Adrien Rabiot est considéré par beaucoup comme le maillon faible de l’équipe. Une impression qui se confirme même dans les chiffres.

Il est déjà loin le temps où la Juventus régnait sur l’Italie. Celui des titres de champion, des finales de Ligue des Champions et d’une équipe crainte partout. Pirlo, Marchisio, Matuidi, des noms qui évoquent la supériorité turinoise dans l’entrejeu, ce que ne semble pas être à Turin celui d’Adrien Rabiot. Depuis son arrivée libre à l’été 2019 en provenance du PSG, le milieu français n’a jamais été épargné par les critiques sur son niveau, son apport au collectif et son implication. Des critiques toujours aussi nombreuses depuis deux ans, peut-être même plus fortes encore en ce moment.

Rabiot deuxième plus mal noté de Serie A

L’ancien milieu du PSG est clairement dans le viseur des journalistes italiens depuis le début de la saison. Il est pointé comme l’un, si ce n’est le maillon faible de la Juventus, étant en partie responsable des mauvais résultats de la Vieille Dame. Au delà d’une simple impression visuelle, le constat est statistique comme le rappelle Valentin Pauluzzi. Le correspondant de l’Équipe en Italie a rappelé dans l’Équipe de Greg le constat développé plus haut avant de révéler une vérité indiscutable sur le niveau du Français. « Sur les 300-400 joueurs notés par la Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot est onzième, onzième en partant du bas. Pire encore, les neuf premiers étant des joueurs ayant disputé un ou deux matches, les vraies moyennes concernent le dixième et le onzième donc Rabiot est le deuxième pire joueur de Serie A en début de saison. Techniquement, cela manque de justesse et surtout dans l’attitude, on sent un joueur pas suffisamment concerné par les difficultés de son équipe en ce début de saison. » indique t-il.

"Le deuxième pire joueur de Serie A..."



Un constat sans appel pour Rabiot, révélateur de ses difficultés actuels, ce qui ne l’empêche pas d’être appelé en Équipe de France par Didier Deschamps pour l’instant. En espérant pour lui que le sélectionneur français ne donne pas une grande importance à ce terrible chiffre.