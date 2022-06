Pogba revient, Zidane a fait trembler la Juventus

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba devrait retrouver la Juventus Turin cet été. Le milieu français avait également l’opportunité de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais la fin du feuilleton Zinedine Zidane a fait disparaître les dernières chances parisiennes.

A priori, il faudra au moins attendre vendredi pour obtenir des informations confirmées sur l’avenir de Paul Pogba. C’est effectivement la date choisie pour lancer le « Pogmentary », le fameux document d’Amazon Prime Video dans lequel le Français évoque notamment la suite de sa carrière. Mais avant la sortie de cette série, une tendance claire se dessine. Sauf rebondissement, le milieu en fin de contrat à Manchester United, et donc bientôt libre, devrait retrouver la Juventus Turin cet été.

Zidane n’est plus une menace

L’ancien Bianconero serait séduit par le projet présenté et par le discours de l’entraîneur Massimiliano Allegri qui avait su tirer le meilleur de son potentiel. Il faut tout de même préciser que les médias évoquaient une incertitude ces derniers jours. Paul Pogba aurait fait patienter la Juventus Turin, le temps de savoir si Zinedine Zidane comptait s’asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. La présence du technicien dans la capitale française aurait changé la donne pour l’international tricolore, qui souhaitait déjà travailler sous ses ordres au Real Madrid.

Découvrez-moi comme vous ne m’aviez jamais vu avant.#ThePogmentary, disponible le 17 juin sur @primevideofr. #BornReady pic.twitter.com/wVfxupKZ2d — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 10, 2022

Mais la piste de Zinedine Zidane semble désormais enterrée pour le champion de France, du moins si l'on en fie à la presse italienne. Et plus rien ne semble menacer les retrouvailles entre Paul Pogba et la Vieille Dame toujours selon elle. D’ailleurs, Tuttosport confirme que la Juventus Turin se montre confiante en attendant le retour de vacances du milieu de terrain, très attendu pour sa probable signature. Le pensionnaire de Serie A et ses supporters jetteront tout de même un œil sur la docu-série de Paul Pogba, au cas où le champion du monde leur réservait une mauvaise surprise.