Pas de pression, Giroud joue la transparence à Milan

A nouveau en fin de contrat au Milan AC, Olivier Giroud n’a pas les cartes en main. L’attaquant rossonero attend une offre de la part de ses dirigeants pour prolonger. Dans sa situation, d’autres auraient mis la pression sur la direction. Mais ce n’est pas la stratégie adoptée par le Français.

Olivier Giroud connaît la chanson. L’année dernière, l’attaquant du Milan AC s’était déjà retrouvé dans le flou alors que son contrat expirait quelques mois plus tard. Ce n’est qu’en avril que le Français avait fini par prolonger d’une saison supplémentaire. Le scénario va-t-il se répéter ? Difficile à dire pour le moment. L’avant-centre de 37 ans n’a toujours pas été sollicité par ses dirigeants pour des négociations. Et ce malgré ses performances plus que correctes cette saison.

Avant le match de la 23e journée de Serie A contre Frosinone ce samedi, Olivier Giroud totalisait 11 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Pas mal pour un attaquant susceptible d’être poussé vers la sortie en juin prochain. En effet, la presse italienne insiste sur les démarches du Milan AC pour trouver un nouveau buteur la saison prochaine. Il pourrait s’agir du Lillois Jonathan David, déjà courtisé l’été dernier, et dont le prix devrait baisser à un an de la fin de son bail.

Priorité à Milan

Quoi qu’il en soit, dans une situation aussi inconfortable, Olivier Giroud pourrait très bien laisser planer le doute sur ses intentions. Ou même laisser filtrer des approches extérieures sur le marché des transferts. Une stratégie bien connue pour mettre la pression sur des dirigeants. Mais ce n’est pas la décision de l’international tricolore. Selon La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud ne cache pas sa volonté de prolonger au Milan AC. L’ancien Montpelliérain considère la Major League Soccer comme une alternative compte tenu de sa cote aux Etats-Unis. Mais sa priorité sera bien accordée au club lombard, plus que jamais en position de force sur ce dossier.