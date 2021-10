Osimhen plus fort que Mbappé, Naples l'affirme

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Avec un début de saison tonitruant sous les couleurs de Naples, Victor Osimhen a conquis de plus en plus de monde en Italie. Au point même de faire de l'ombre à Kylian Mbappé.

Neuf buts, une passe décisive, une place de leader de Serie A avec Naples, tout roule en ce début de saison pour Victor Osimhen. L'attaquant nigérian affole les statistiques avec ses talents de buteur et fait l'unanimité grâce à son état d'esprit, son intégration réussie avec les Napolitains et ses performances. Ce serait presque oublier que le joueur passé par Lille n'a que 22 ans, le même âge à quelques jours près que Kylian Mbappé. Mais, en ce moment, à écouter l'ancien milieu et directeur général de la Roma Walter Sabatini, la comparaison va bien plus loin que les cartes d'identité, elle est parfaitement crédible sur le terrain.

Osimhen meilleur que Mbappé ?

« Si je devais en choisir un, je choisirais Osimhen. », déclare t-il même dans un entretien pour Football Italia. Sous le charme de l'attaquant de Naples, l'ancien dirigeant romain persiste et signe. « Il est inarrêtable parce qu'il peut courir sur des ballons apparemment impossibles et les faire compter. Pour l'instant, je choisirais Osimhen. ». Un choix légitime et partagé par l'entraîneur d'Osimhen à Naples, Luciano Spalletti. « Je suis d'accord avec ce qu'a dit Sabatini et j'ai toujours pensé cela. C'est un grand professionnel, un gars adorable qui a envie d'apprendre et de s'améliorer. Ses coéquipiers l'adorent, il veut être avec eux tout le temps et nous avons beaucoup de chance de l'avoir. », a-t-il clamé. Si Osimhen commence de plus en plus à faire l'unanimité en Italie, il n'en est pas de même en Europe où il manque encore de références. Il devra faire ses preuves en Ligue Europa avant peut-être de conquérir le cœur des plus grands clubs, comme le Real Madrid, et espérer passer devant Mbappé face à Florentino Perez.