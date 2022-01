Olivier Giroud et Milan, ça commence à grincer

Dans : Serie A.

Par Nicolas Issner

Olivier Giroud est actuellement décrié en Italie à Milan où il ne parvient pas à enchaîner les bonnes prestations. L’attaquant français ne fait plus l’unanimité devant le but.

Sur le papier, l’attaque milanaise composée de Zlatan Ibrahimovic et d’Olivier Giroud est plus qu’alléchante, mais au final elle semble très limitée. C’est la conclusion tirée en Italie ce lundi après le pauvre (0-0) lors du choc face à la Juventus ce week-end en Série A. Âgé de 40 ans, le géant suédois est impliqué sur 10 buts en Série A (8 buts, 2 passes décisives) malgré ses quelques problèmes physiques. De son côté, Olivier Giroud se trouve en dessous du rendement de Zlatan Ibrahimovic avec 5 buts et une passe. Un constat maigrichon qui ne satisfait pas à Milan où l’on attendait plus du champion du monde 2018, qui a déjà raté 10 matchs pour cause de blessure. Son expérience était aussi très attendue en Ligue des champions, là où Milan faisait son grand retour depuis de nombreuses années. Au final, Olivier Giroud n’a été impliqué sur aucun but en 5 rencontres. Décevant. L’ancien buteur passé par Arsenal et Chelsea ne semble plus faire l’unanimité.

Bientôt un nouvel attaquant à Milan pour remplacer Giroud ?

AC Milan are in advanced talks to sign Serbian talent Marko Lazetić from Crvena Zvezda on permanent move, as reported on @SkySport. It’s gonna be a permanent move. 🇷🇸 #ACMilan



Pietro Pellegri could join Torino directly from AS Monaco next week, leaving AC Milan immediately. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2022

Oui d’après la presse italienne, le Milan AC s’activerait en coulisse pour recruter en attaque. Parfois indisponible physiquement et peu efficace devant la cage actuellement, Olivier Giroud ne satisfait pas à 100%. Un attaquant de grande classe comme Dusan Vlahovic est recherché pour atteindre la quête ultime du Scudetto. Son compatriote serbe, Marko Lazetic, de l'Étoile Rouge de Belgrade plaît aussi beaucoup aux dirigeants. Ricky Albertosi, ancien portier de l’AC Milan entre 1970 et 1980, s’est exprimé sur le cas du Français lors d’une interview accordée au média Tuttomercatoweb. « Giroud est un bon renfort, nous avons besoin d'attaquants plus volontaires et qui marquent plus. Si Giroud ne marque pas de la tête, il ne marque pas d'une autre manière » a déclaré Ricky Albertosi. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club lombard, Olivier Giroud est plus que menacé sur le front de l’attaque.