Olivier Giroud est un homme et il le prouve

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé avec l'équipe de France, avec notamment un superbe retourné, Olivier Giroud confirme sa forme étincelante. L'attaquant de l'AC Milan sait cependant qu'il peut coûter cher à son club.

Acclamé à son entrée en jeu par les supporters français présents samedi soir à Nice pour assister au match France-Gibraltar, Olivier Giroud bénéficie d’une énorme popularité dans l’hexagone. Grâce à son doublé, ce qui porte son total de buts avec l’équipe de France à 56 réalisations, l’attaquant de 37 ans enchaîne les gros matchs avec l’AC Milan et les Bleus. Cependant, une fois la parenthèse des qualifications pour l’Euro 2024 tournée, Olivier Giroud sera au repos pour les deux prochains matchs des Rossoneri, le buteur français étant suspendu en Serie A suite à son expulsion contre Lecce après avoir dépassé les limites à l’encontre de l’arbitre. Dans le Journal du Dimanche, l’attaquant milanais admet sans problème avoir des regrets suite à son attitude et précise ne pas avoir eu des propos injurieux à l’encontre des arbitres, contrairement à ce que certains journalistes italiens ont affirmé.

Giroud est un homme

Olivier Giroud reconnaît avoir été trop loin lors de ce match face à Lecce qui lui a valu deux matches de suspension, mais il n’en fait pas une maladie non plus. « Personne n’est parfait, loin de là. On fait tous des erreurs de parcours. La preuve, contre Lecce je prends un deuxième carton jaune après une mauvaise réaction. Même si je n’insulte pas l’arbitre, il y a toujours des moments où il faut savoir se contenir. Cela prouve que je suis humain. Mais c’est sûr qu’on se doit d’être exemplaire », a confié l'attaquant de l'AC Milan et de l'équipe de France, conscient qu'il va devoir éviter cela. Reste que la commission de discipline italienne a probablement constaté qu'Olivier Giroud n'avait pas totalement craqué puisque le joueur français risquait tout de même quatre matchs de suspension s'il avait été trop loin à l'encontre de l'arbitre du match. Faute avouée à moitié pardonnée.