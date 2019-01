Dans : Serie A, Mercato, Foot Mondial.

Comme annoncé ces derniers jours, Mehdi Benatia a quitté la Juventus Turin en cette fin de mercato. En effet, le club turinois a officialisé ce lundi soir le départ de l’international marocain pour Al-Duhail au Qatar. Le leader de Série A ne fait pas de mystère avec les chiffres et précise que l’indemnité du transfert s’élève à 8 ME, plus 2 ME de bonus.