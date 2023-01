Officiel : Florian Thauvin rebondit à l'Udinese

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Libéré de son contrat par les Tigres de Monterey, Florian Thauvin a signé deux ans et demi à l’Udinese.

Retour en Europe plus rapide que prévu pour Florian Thauvin. Un an et demi après son départ au Mexique, l’ex-attaquant de l’Olympique de Marseille est de retour en Europe. Après la résiliation de son contrat avec les Tigres de Monterey, le champion du monde 2018 s’est officiellement engagé en faveur de l’Udinese en Série A. Florian Thauvin est désormais lié à l’actuel septième de Série A jusqu’en juin 2025.