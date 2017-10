Officiel : Au tour du Milan AC de larguer Adidas !

Les changements de propriétaires ne font visiblement pas le bonheur d’Adidas. Après l’Olympique de Marseille, la marque aux trois bandes vient de perdre un autre de ses clubs importants sur la scène européenne : le Milan AC. Dans un communiqué publié ce mardi midi, le club lombard a officialisé la fin de la collaboration avec son équipementier. Dès la saison prochaine, l’actuel 11e de Série A sera associé à PUMA, comme… l’OM.

Communiqué officiel du Milan AC :

« L’AC Milan a convenu avec Adidas de mettre prématurément fin à leur contrat de sponsoring à l’issue de la saison 2017/2018. Le partenariat actuel, qui a débuté en 1998 a été marqué par un flux constant de victoires avec un total de 12 trophées.

Le club, en remerciant Adidas pour la relation consolidée, est heureux d’annoncer qu’un nouveau partenaire arrivera bientôt. L’AC Milan a signé un nouvel accord avec un équipementier sportif qui débutera en juillet 2018. Ces nouveaux accords seront dévoilés dans les mois à venir ».

