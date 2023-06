Mourinho va rager, Anthony Taylor idole de la Lazio

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Anthony Taylor est devenu l'ennemi numéro 1 de l'AS Roma. La prestation de l'arbitre anglais en finale de Ligue Europa n'a pas plu à José Mourinho et les supporters romains s'en sont pris à lui. Une situation qui a ému l'autre club romain, la Lazio.

Sa venue sur les bords du Danube, à Budapest, n'a pas été un long fleuve tranquille. L'arbitre anglais Anthony Taylor s'est mis à dos toute l'AS Roma, quittant la capitale hongroise chahuté et insulté par les supporters italiens. Une situation difficile alors qu'il était accompagné de sa famille. Cela vient à la suite de sa finale où il n'a pas sifflé un penalty réclamé par les Romains et de l'intervention de José Mourinho venu le voir sur le parking après la rencontre. Une semaine plus tard, la tension n'était pas totalement retombée au vu des banderoles romaines le visant dans les tribunes du Stadio Olympico ce week-end.

La Lazio veut faire de Taylor un membre honoraire

La colère contre Taylor n'a pas gagné toute la ville éternelle. En effet, logiquement, les supporters rivaux de la Lazio se sont amusés des malheurs de la Louve. Ils ont aussi tenu à soutenir l'arbitre anglais, vu comme un véritable martyr de leurs ennemis. Dans les tribunes d'Empoli le week-end dernier, on pouvait déjà voir fleurir des banderoles de soutien à Anthony Taylor. « C’est la rigueur….C’est bien », pouvait-on lire avec la photo d'Anthony Taylor.

Lazio supporters' club vow to make Anthony Taylor an honourary member, insisting their archrivals Roma made him a 'victim of barbaric aggression' in the Europa League final https://t.co/QzmMrE1inB — Mail Sport (@MailSport) June 6, 2023

Selon le Times, les supporters laziales sont allés encore plus loin. Un groupe de supporters du club basé à Pomezia veut faire de l'officiel anglais l'un des leurs. « En plus des affaires déjà notées, à savoir l'approbation des comptes du club pour la saison 2022-23 et la confirmation des modalités d'adhésion pour la saison 2023-24, conformément aux souhaits exprimés par nos membres, nous accorderons une adhésion honoraire à Anthony Taylor. Il a été victime d'agressions barbares de la part des supporters de la Roma depuis la fin de la passionnante et agréable finale de la Ligue Europa. Nous invitons nos membres à se déplacer en grand nombre pour cet événement », ont-ils déclaré officiellement. Connus pour leurs comportements et leurs actions souvent répréhensibles en tribunes, les supporters de la Lazio ont trouvé une bonne occasion de redorer leur blason tout en attaquant la Roma.