Milan : Giroud pousse Ibrahimovic à la retraite !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Dans une forme resplendissante actuellement sous le maillot de l'AC Milan, Olivier Giroud pourrait changer la donne pour les dirigeants italiens au moment où Zlatan Ibrahimovic arriver en fin de contrat.

Auteur de deux doublés consécutifs, l’un contre l’Inter en Serie A, et l’autre contre la Lazio en Coupe d’Italie, Olivier Giroud est resté muet dimanche face la Sampdoria, mais l’attaquant tricolore a tout de même pesé dans cette victoire (1-0) qui permet à l’AC Milan de passer en tête du championnat d’Italie devant l’Inter, même si les Nerazzurri comptent un match en moins. De l’autre côté des Alpes, on s’enthousiasme devant l’impact et la réussite du numéro 9 français, lequel a totalement fait oublier que Zlatan Ibrahmovic, blessé, suivait les matchs de son équipe depuis les tribunes. Et selon le site CalcioMio, cette réussite d’Olivier Giroud est en mesure de tout changer pour l’avenir milanais de la star suédoise. Lié avec l’AC Milan jusqu’en juin 2022, Ibrahimovic négociait actuellement une prolongation de son contrat, mais malgré ses 40 ans, le buteur n’avait pas l’intention de revoir ses ambitions financières à la baisse, l’ancien joueur du PSG touchant la coquette somme de 7 millions d’euros par an.

Olivier Giroud, plus efficace et moins gourmand que Zlatan Ibrahimovic

Important win and top of the league! Keep the good momentum boys 💪🏼🔴⚫️ pic.twitter.com/KjpQ2IRs9W — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 13, 2022

Et le média français spécialisé dans le football italien affirme que les choses ne seraient plus aussi simples qu’avant pour Ibrahimovic. Entre ses blessures et son salaire, l’international suédois pourrait rapidement comprendre que la montée en puissance du deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France sous le maillot de Milan doit l’inciter à revoir ses ambitions à la baisse sous peine de se voir pousser cordialement, mais fermement vers la sortie de Milanello. Cependant, dans cette bataille des attaquants, Ibra a encore un atout, et de taille. Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, apprécie énormément le Suédois, et il pense qu'il contribue largement aux performances du club sur l'ensemble de la saison. De là à voir le duo Giroud-Ibrahimovic continuer une saison de plus, il n'y a qu'un pas qu'Elliott Management, le propriétaire du club devra trancher.