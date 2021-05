Mercato : Mino Raiola, sa prime de 20ME écoeure l'AC Milan

Dans : Serie A.

Agent de Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola négocie concernant l'avenir du gardien de but de l'AC Milan. Mais le super agent réclame une prime qui scandalise.

En fin de contrat à l’AC Milan, l’avenir de Gianluigi Donnarumma suscite bien des polémiques en Italie depuis des mois, le portier de 22 ans ayant laissé le loin à Mino Raiola le soin de gérer ses intérêts, quitte à se mettre à dos les supporters milanais. Et c’est une évidence, le représentant néerlandais place les intérêts financiers tout en haut de ses préoccupations, n’ayant que faire de l’avis des fans. Cependant, tandis que la presse espagnole affirme que le FC Barcelone pense à Donnarumma pour remplacer Ter Stegen, c’est une autre histoire qui fait bouillir l’Italie, et cela même alors que le jeune gardien va entamer la préparation de l’Euro avec son pays. Dans les coulisses d’une négociation avec les dirigeants milanais, Mino Raiola a fixé la barre à un niveau qui scandalise.

La Gazzetta dello Sport explique en effet que Mino Raiola a demandé une commission de 20ME à l’AC Milan pour la prolongation de contrat de l'Italien, dont le père empocherait également un bonus de 3ME. Pour l’instant, du côté des Rossoneri on est totalement intransigeant, et l’exigence XXL de l’agent a été rejetée. Cependant, les négociations ne seraient terminées entre les deux camps, Mino Raiola envisageant de proposer à Milan une prolongation, mais avec une clause libératoire relativement basse. Afin de montrer au représentant de Donnarumma que ce dernier n’était pas irremplaçable dans les buts, Mike Maignan, l’actuel portier de Lille, aurait déjà été approché et un accord proche d’être trouvé. Un duel à distance qui semble se faire alors même que Gianluigi Donnarumma est lui favorable à une prolongation à l'AC Milan.