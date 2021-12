Mercato : La Juve rêve de virer Rabiot au mercato

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

La Juventus a besoin de faire le ménage dans son effectif. Actuels cinquièmes de Serie A, les Bianconeri comptent dégraisser leur effectif pour faire entrer de l'argent et se débarrasser de certains flops. Six joueurs sont ciblés dont Adrien Rabiot.

A Turin, Adrien Rabiot pensait connaître la dolce vita mais il vit plutôt l'enfer dans le pays de Dante. Le Français avait quitté le PSG libre à l'été 2019 pour la Juventus et ainsi faire décoller sa carrière à l'étranger. Néanmoins, l'aventure est très compliquée au sein d'une Juventus déclinante. Les prestations et l'état d'esprit du milieu de 26 ans n'ont pas vraiment convaincu en Italie. Rabiot n'y arrive pas, pire il subit constamment les critiques des journalistes et des suiveurs de la Serie A. Celui qui en est à sa troisième saison dans le Piémont n'arrive pas à mener le milieu turinois et il semblerait que son temps soit maintenant compté à Turin.

Rabiot dans une liste de six joueurs transférables

En effet, la Juventus, en manque de liquidités et surtout en difficulté sportive en championnat, a dans l'idée de renouveler son effectif de fond en comble. Certains joueurs de l'effectif ont déçu et ont fait leur temps à Turin. Le Corriere dello Sport révèle ainsi six noms, six joueurs qui seront mis sur le marché au mercato de janvier. Adrien Rabiot fait partie de la liste et accompagne également le Brésilien Arthur, le Gallois Aaron Ramsey, le Suédois Dejan Kulusevski, l'Américain Weston McKennie et l'Uruguayen Rodrigo Bentancur.

🚨 Juventus want to get rid of 6 players this winter! ⚪️⚫️



🇫🇷 Rabiot

🇧🇷 Arthur

🇺🇸 McKennie

🇺🇾 Bentancur

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Ramsey

🇸🇪 Kulusevski



(Source: Corriere dello Sport) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2021

Si un talent comme Kulusevski pourrait donner lieu à une forte demande de la part de nombreux clubs, certains éléments comme Adrien Rabiot possèdent des salaires qui peuvent refroidir bien des acheteurs d'autant que le Français aimerait peut-être continuer un peu plus longtemps avec la Vieille Dame.