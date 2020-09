Mercato : Cavani fait halluciner la Juventus

Dans : Serie A.

Toujours considéré comme un top buteur européen, Edinson Cavani a l’énorme avantage d’être libre.

C’est le cas depuis le mois de juin, puisqu’il a refusé de prolonger son contrat au PSG le temps de disputer la Ligue des Champions. Depuis, l’Uruguayen a été annoncé aux Etats-Unis, au Benfica ou à l’Atlético Madrid, sans jamais parvenir à boucler son arrivée. Faute de transfert, le meilleur buteur de l’histoire du PSG se montre très gourmand, sur sa prime à la signature comme sur son salaire. Et à 33 ans et avec un niveau tout de même moins impressionnant la saison dernière, Edinson Cavani fait surtout peur à tout le monde. La preuve avec cette information en provenance d’Italie.

En effet, désireuse de trouver un avant-centre d’expérience, la Juventus Turin a récemment tenté sa chance avec Olivier Giroud, avec qui un accord personnel est envisageable. Les opérations menant à Edin Dzeko et Luis Suarez sont également en discussions, sans garanties que cela puisse bien se terminer. C’est pourquoi la formation du Piémont s’est rapprochée de Cavani ces derniers temps. Toutefois, comme l’annonce Gianluca Di Marzio, les négociations n’ont pas duré bien longtemps. La Vieille Dame a en effet effectué une proposition de départ qu’elle estimait conciliable avec ses moyens financiers, et le clan Cavani est revenu dans les discussions en demandant de multiplier son salaire et la prime à la signature par trois. Habitué à réaliser des coups avec les joueurs libres, le champion d’Italie a mis un terme aux discussions, l’ancien buteur du PSG n’ayant plus forcément la même cote, et donc la même valeur, qu’il y a quelques années.