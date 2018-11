Manchester United : Pogba impatient de revenir à la Juventus

Dans : Serie A, Premier League, Foot Europeen, Ligue des Champions.

Lors du tirage au sort des poules de la Ligue des Champions, il a beaucoup été question du retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, la Juventus et Manchester United se trouvant dans le même groupe. Le Portugais a fait son effet dans le Théâtre des Rêves, et c’est désormais à Paul Pogba de préparer ce moment spécial lors du match retour. Le milieu de terrain français n’a pas caché qu’il attendait avec impatience ce moment, lui qui s’est révélé du côté de Turin, après sa première expérience justement ratée à Manchester United.

« Depuis que j’ai quitté la Juve, je n’y suis retourné qu’une seule fois, pour voir les joueurs. Et là, retourner jouer là-bas, ça va être un très, très grand moment pour moi et, je pense aussi, pour eux. Je m’y attendais, c’était fou. J’en parlais avec mon frère l’été dernier, je lui disais: ‘imagine, on est dans le même groupe que la Juve. Pour moi c’est un plaisir, Turin c’est ma maison, c’est là-bas que j’ai marqué mon premier but professionnel », a livré sur RMC le champion du monde, qui a laissé beaucoup de bons souvenirs à Turin, mais aussi un gros chèque de 100 ME quand il est parti en 2016.