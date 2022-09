Le PSG lui laisse Paredes, la Juventus ne s'enflamme pas

Dans : Serie A.

Non retenu par le Paris Saint-Germain, Leandro Paredes en a profité pour rejoindre la Juventus Turin en prêt avec option d’achat. Mais son arrivée ne provoque pas un énorme engouement du côté de la Vieille Dame, où l’ancien Bianconero Alessandro Del Piero s’attendait à mieux.

Contrairement à d’autres joueurs non retenus, Leandro Paredes ne faisait pas vraiment partie des indésirables du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain avait toujours les faveurs de l’entraîneur Christophe Galtier qui continuait de le convoquer pour les matchs du début de saison. Mieux, l’Argentin est même apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues. Signe que son départ n’est lié qu’au risque d’un faible temps de jeu, une situation dangereuse à l’approche de la Coupe du monde 2022.

C’est donc un renfort de qualité qui a débarqué à la Juventus Turin en prêt avec option d’achat suite à de longues discussions. Mais apparemment, la signature de l’ancien Parisien ne provoque pas un énorme engouement chez la Vieille Dame. Invité à commenter ce recrutement, l’ancien Bianconero Alessandro Del Piero s’est montré sceptique. « L'arrivée de Leandro Paredes ne suffit pas », a estimé la légende de la Juventus Turin sur Sky Sport, après la victoire contre La Spezia (2-0) mercredi en Serie A.

Del Piero déjà impatient

« Le plus important pour Massimiliano Allegri, c'est de pouvoir aligner l'équipe qu'il a en tête, mais cela prendra du temps. Paul Pogba n'est pas disponible, Angel Di Maria n'est revenu qu'aujourd'hui, a rappelé le consultant italien. La Juve n'a pas bien joué ce soir mais elle est forte. L'attaquant (Dusan Vlahovic, ndlr) marque toujours mais il a eu du mal à mettre le deuxième but et à garder le ballon. Ce sont des choses que Massimiliano va nous expliquer, une chose supplémentaire à faire. » Après quatre journées, le club turinois occupe provisoirement la quatrième place, à seulement deux longueurs de la Roma, leader du championnat.