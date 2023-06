La surprise Messi en Serie A, l’Italie juge ses chances

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Malgré le démenti du Paris Saint-Germain après l’annonce de Christophe Galtier, Lionel Messi devrait bien partir en fin de contrat cet été. Plusieurs destinations sont énumérées pour l’avenir de l’Argentin qui ne semble pas envisager un passage en Serie A. En tout cas, l’Italie n’y croit absolument pas.

Comme annoncé par Christophe Galtier, Lionel Messi devrait disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain samedi contre Clermont. Le club de la capitale a certes corrigé les propos de son entraîneur dans la foulée. Mais le meneur de jeu se dirige bien vers un départ en fin de contrat cet été. Reste à savoir où atterrira le septuple Ballon d’Or. La question suscite la curiosité de nombreux amoureux du football dans le monde entier, et notamment en Italie. De l’autre côté des Alpes, les bookmakers s’amusent à organiser des paris sur la future destination de Lionel Messi.

Lionel #Messi à l'entrainement avant le match du #PSG contre Clermont. 🏃‍♂️

Sa toute dernière séance avec l'équipe francilienne. 😧 pic.twitter.com/Msm9MNJMzQ — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) June 2, 2023

On retrouve évidemment le FC Barcelone en tête, le club catalan ayant publiquement affiché ses intentions à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Les Italiens n’écartent pas non plus l’hypothèse de voir la Pulga prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Ni celle d’un retour aux sources avec une dernière aventure en Argentine. En revanche, les bookmakers transalpins sont beaucoup plus pessimistes quant à un éventuel passage de Lionel Messi en Serie A.

L'Italie hors course

Si des pensionnaires de Premier League obtiennent des cotes relativement élevées, à l’image de Chelsea (33), Manchester City (50) et de Manchester United (75), celles des équipes italiennes sont nettement supérieures. Le média Tuttomercatoweb relaye une cote à 100 pour Naples, ne serait-ce que pour imaginer le Parisien porter le même maillot que son défunt compatriote Diego Maradona. Quant à la Juventus Turin, l’Inter Milan et le Milan AC, le nombre 300 traduit bien l’impossibilité pour eux d’attirer Lionel Messi.