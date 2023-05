La Roma sort un atout français pour contrer le PSG

Dans : Serie A.

L'ancien joueur bastiais François Modesto vit une superbe carrière de dirigeant en Italie. Très performant à Monza, il est suivi par l'AS Roma. Il pourrait succéder à Tiago Pinto, en froid avec José Mourinho depuis plusieurs semaines.

Dur sur l'homme et cinglant en interview quand il était joueur, François Modesto a su se réinventer dans la peau de dirigeant. L'ancien défenseur de Bastia et de Monaco est plus calme dans sa nouvelle carrière mais tout aussi efficace. Après six années comme directeur du recrutement de l'Olympiakos et trois années comme directeur technique de Nottingham Forest, il est devenu le directeur sportif de Monza l'été dernier. Le promu lombard, propriété de Silvio Berlusconi, n'a pas raté ses débuts dans l'élite avec une 8e place au bout de 36 journées. Une réussite à laquelle Modesto n'est pas étranger et qui donne des idées à la Roma.

Avec Modesto, Mourinho va t-il revoir ses envies de départ ?

La presse italienne en fait l'un des favoris au poste de directeur sportif du club romain. Le Corse pourrait succéder à Tiago Pinto, annoncé de plus en plus fortement sur le départ. En plus de son CV impressionnant (montée en Premier League de Forest, première réussie de Monza en Serie A), Modesto est bien connu de Lina Souloukou. La Grecque, devenue directrice générale de l'AS Roma le 18 avril dernier, a côtoyé le Corse à l'Olympiakos de 2016 à 2022.

Ce changement pourrait tout bouleverser au mercato pour la Roma. Au niveau des arrivées de joueurs mais surtout sur le banc de touche. En effet, les divergences entre José Mourinho et Tiago Pinto étaient l'une des causes du départ annoncé du « Special One ». Avec Modesto, la Roma arrivera peut-être à dissuader Mourinho de signer au PSG. Si en plus les Romains gagnent la Ligue Europa et se qualifient pour la Ligue des champions, le PSG risque de devoir cravacher pour attirer l'entraîneur romain l'été prochain.