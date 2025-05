L’UEFA massacre l’Italie et ses stades préhistoriques

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

A quelques heures de la bouillante affiche entre l’Inter et le Barça en Ligue des Champions, le président de l’UEFA n’a pas pris de gants pour massacrer la qualité des infrastructures italiennes.

Une semaine après un match sensationnel en demi-finale aller de Ligue des Champions (3-3), l’Inter et le FC Barcelone se retrouvent ce mardi à San Siro pour un match retour qui s’annonce épique. Dans une ambiance de feu face à plus de 75.000 spectateurs, les coéquipiers de Marcus Thuram et ceux de Lamine Yamal vont en découdre pour savoir qui jouera la finale de la Ligue des Champions à Munich face au PSG ou à Arsenal. Tous les éléments sont réunis pour vivre une superbe soirée, mais c’est ce moment que le président de l’UEFA a choisi pour détruire l’Italie et ses infrastructures très vétustes. Interrogé par le quotidien Libero, Aleksander Ceferin n’a pas fait dans le détail pour tirer sur la Série A à ce sujet. « Les infrastructures italiennes liées au football sont une honte » a d’abord lancé le patron de l’UEFA, très cash, avant de poursuivre.

« L’Italie est l’un des plus grands pays en termes de football, avec des Coupes du Monde, des Championnats d’Europe et des Ligues des Champions remportés. Mais en même temps, par rapport aux autres grands pays de football, vous avez de loin les pires infrastructures. Pour être honnête, j’en ai un peu assez de ces discussions italiennes sur les stades, parce qu’elles restent toujours des discussions. J’espère que l’Italie fera quelque chose pour les stades, les clubs ont besoin de l’aide du gouvernement et des institutions » a conclu le patron de l’UEFA, qui espère que ce sujet avancera dans les prochains jours. Car avec de telles déclarations, on imagine aisément que l’instance sera très réticente à accorder des finales européennes ou des compétitions internationales à l’Italie, dont la vétusté des stades est plus que jamais au coeur des critiques.