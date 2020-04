L’Italie sort de la crise, la Série A bientôt de retour ?

Dans : Serie A.

Pays européen le plus durement touché par le coronavirus, l’Italie entrevoit enfin le bout du tunnel avec des chiffres en amélioration chaque jour.

Depuis près d’une semaine, le nombre de personnes admis en réanimation baisse constamment en Italie, ce qui laisse penser que le pays sort doucement de cette pandémie même s’il convient de rester prudent. Dès lors, le compte à rebours a été lancé concernant la reprise de la Série A, selon les informations de Sky Italia. La chaîne de télévision indique que tous les joueurs du championnat italien seront sans doute convoqués avant la fin du mois d’avril afin de passer une longue batterie de tests médicaux, l’objectif étant de détecter de possibles nouveaux cas de Covid-19 et de faire le point sur les joueurs qui en sont guéris (Matuidi, Dybala par exemple).

Toutes ces recommandations ont été effectuées par la commission médicale et scientifique de la fédération italienne de football, précise le média. Une fois que tous les feux seront au vert, alors il est quasiment certain que les entraînements collectifs reprendront dans la foulée, possiblement avant le mois de mai. Dans les prochaines heures, Giuseppe Conte va donner une première liste d’entreprises autorisées à redémarrer leur activité professionnelle. La presse transalpine rapporte que les clubs de football feront partie de cette liste. Un élément capital qui va permettre aux acteurs de la Série A d’envisager un retour plus rapidement que cela était encore espéré il y a quelques jours. En espérant que tout cela se confirme et que la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne puissent rapidement suivre le même chemin. Pour rappel en Allemagne, la situation est encore différente puisque les équipes ont déjà repris l’entraînement depuis près de deux semaines. Un retour de la Bundesliga est espéré pour début mai par les autorités allemandes.