L'AC Milan vendue, un message qui pèse 42 milliards de dollars !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Les échanges entre les propriétaires de l'AC Milan et un fonds d'investissement à Bahreïn avancent très vite et en ce week-end de Pâques toute l'Italie se passionne pour ce feuilleton qui pourrait relancer les Rossoneri.

Aux commandes de la Serie A après sa victoire 2-0 vendredi soir contre la Genoa, le club lombard pourrait vivre des semaines trépidantes puisqu’en plus de cette quête du Scudetto, le premier depuis 2011, la cession de l’AC Milan n’a jamais été aussi proche d’être officialisée. Selon l’agence Reuters, Elliot Management, propriétaire des Rossoneri depuis 2018, suite au défaut de paiement du groupe chinois qui avait repris le club à Silvio Berlusconi, est entré en négociations exclusives avec Investcorp, un gestionnaire d’actifs basé à Bahreïn qui pèse plus de 42 milliards de dollars. Ce samedi, l’ensemble des médias italiens confirme que cette fois c’est la bonne, et que si dans le passé la vente de l’AC Milan a été évoquée, notamment à la famille Arnault, les discussions en cours devraient rapidement se concrétiser. Et comme si cela ne suffisait pas, le président exécutif d’Investcorp a lâché un énorme indice en ce week-end de Pâques, une fête très importante en Italie.

L'investisseur envoie un message à l'AC Milan et ses supporters

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

En effet, via Twitter, Mohammed Al-Ardhi s’est adressé directement à l’AC Milan et ses supporters. « Félicitations à l’AC Milan pour être de retour en tête du championnat italien. Joyeuses Pâques au club, à ses fans et à ceux qui célèbrent cette fête. #SempreMilan », a lancé le président exécutif de la société qui devrait rapidement devenir propriétaire de l’un des clubs les plus prestigieux du football mondial. De quoi faire monter encore plus la température de San Siro, alors que le duel entre Milan et l'Inter pour le titre de Champion d'Italie n'a jamais été aussi énorme.