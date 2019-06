Juventus : Le plan de Sarri pour rendre Cristiano Ronaldo encore plus fort

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Dès son intronisation au poste d’entraineur de la Juventus Turin, Maurizio Sarri a mis les choses au clair.

Le technicien fait de l’attaquant portugais son atout numéro 1 et n’a pas hésité à le brosser dans le sens du poil, en expliquant notamment qu’il comptait continuer à lui faire battre des records. Et l’entraineur à la cigarette a joint les gestes à la parole en rejoignant le Portugais sur son lieu de vacances, histoire de lui expliquer ce qu’il comptait mettre en place. Et a priori, cela représente une petite surprise puisque le Corriere della Serra explique que Sarri a l’intention d’utiliser Cristiano Ronaldo en faux numéro 9, dans un poste donc bien plus axial.

Même le système de jeu en 4-3-3 pourrait être abandonné par le nouveau coach de la Vieille Dame afin de trouver ce qui convient le mieux au quintuple Ballon d’Or. Car lors de sa rencontre estivale avec le Portugais, Sarri lui a confirmé ce qu’il avait déjà dit en conférence de presse lors de son arrivée : il entend lui faire battre le record du nombre de buts marqués en une saison par un joueur en Serie A, à savoir les 36 réalisations de Gonzalo Higuain à Naples, sous la coupe de… Maurizio Sarri. De quoi transformer CR7 en CR9, comme le surnomme déjà la presse italienne.