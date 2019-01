Juventus : L’incroyable carré d’as que Cristiano Ronaldo se payerait bien

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Arrivé l’été dernier à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a d’ores et déjà montré qu’il n’avait pas perdu son appétit.

Triple vainqueur de la Ligue des Champions, le Portugais est attendu comme l’homme qui peut aider le club turinois à franchir cette dernière marche. A l’heure où la Vieille Dame caracole en tête de son championnat, CR7 a en tout cas déjà apporté un titre en marquant l’unique but de la Juventus dans la finale de la Super Coupe d’Italie, ce mercredi face au Milan AC. Et ce premier titre en bianconero ne sera pas le dernier, foi de Cristiano Ronaldo, qui rêve d'un énorme quadruplé.

« C'était quelque chose que je voulais vraiment, bien débuter l'année 2019. Je suis content de gagner ce premier titre avec la Juventus. Maintenant, on y va pas à pas. On va tranquillement continuer à travailler pour gagner les trois autres trophées qu'on veut gagner. C'était un match très difficile, il faisait très chaud. Mais on a bien joué, on a eu beaucoup d'occasions. Je suis bien sûr content d'avoir marqué le but de la victoire », a livré l’attaquant turinois à propos de cette rencontre qui s’est disputée à Djebbah en Arabie Saoudite. Avec ce premier titre en poche, le Portugais complète en tout cas son armoire avec un nouveau trophée, en attendant un incroyable quadruplé s’il parvenait à remplir tous ses objectifs.